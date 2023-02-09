«Убедил, что все деньги в квартире фальшивые!»: В Новосибирске мошенник в полицейской форме получил срок за обманутых пенсионерок

Подсудимый убеждал пенсионерок отдать их деньги на экспертизу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 31-летний мошенник получил реальный срок за двух обманутых пенсионерок. Подробности приговора рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

Первый инцидент случился 23 сентября 2022 года в доме на улице В. Высоцкого. Злоумышленник надел на себя форму сотрудника полиции и зашел в подъезд. Обыскал почтовые ящики и по платежным документам вычислил квартиру, где живет пожилая женщина. После чего постучал в дверь.

- Подсудимый сообщил, что якобы является сотрудником полиции и обвинил пенсионерку в расчете фальшивыми купюрами. Затем убедил потерпевшую, что все деньги в ее квартире являются фальшивыми и должны быть направлены на экспертизу. Пенсионерка передала подсудимому купюры на сумму в 21 тысячу рублей, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

Второй эпизод произошел 12 октября. Подсудимый позвонил пенсионерке из дома на Гусинобродском шоссе, убедился, что та дома одна. Затем он повторил схему с изъятием денег якобы на проведение экспертизы и получил от обманутой женщины 20 тысяч рублей.

Видеокамеры на подъездах помогли раскрыть обман. Вскоре подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Уроженец Барнаула был ранее судим по аналогичным статьям в Кемерово и освобожден по УДО.

- Подсудимый признал вину и раскаялся, однако суд усмотрел рецидив и назначил ему два года лишения свободы в колонии строгого режима. Иск потерпевшей был удовлетворен, сам приговор не вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск Лариса Эпова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber