В Новосибирске экс-главе управления капстроительства вынесли приговор за аварийный детсад

Бывшего чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Центральный районный суд Новосибирска вынес решение по делу экс-главы ГКУ «Управление капитального строительства». Бывшего чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.

Возбудили дело из-за строительства детсада-яслей в поселке Марусино, которое велось на бюджетные деньги. По версии следствия, в 2019 году глава управления капстроительства, узнав заранее о проведении конкурса на заключение госконтракта, рассказал своему знакомому застройщику о параметрах будущего объекта и организовал аукцион с нарушениями и заниженной стоимостью работ, а также способствовал началу строительства еще до заключения контракта. В итоге в июле 2019 компания выиграла аукцион и получила финансирование более, чем в 145 миллионов рублей.

Но построили детсад с нарушениями, эксперты, проводившие приемку, нашли много несостыковок, в том числе — и в документации. В итоге здание так и не ввели в эксплуатацию и признали аварийным.

После возбуждения уголовного дела, глава управления капстроительства покинул свой пост и признал вину. Суд приговорил его у одному году лишения свободы условно и запретил занимать руководящие должность на госслужбе и в органах местного самоуправления.

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