Новосибирец заставил городское радио выдать приз его жене

Мужчине сообщили, что он нарушил правила участия в розыгрышах. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Житель Новосибирска по имени Алексей пожаловался на то, как одно из городских радио проводит розыгрыши призов. Свой отзыв мужчина оставил на «Флампе».

Алексей рассказал, что уже на протяжении двух лет является постоянным слушателем. Периодически сибиряк участвует в утренних викторинах. В декабре 2022 года удача дважды улыбнулась мужчине.

Второй раз новосибирец одержал победу в игре «Скажите сыр». Местный житель обрадовался и уже ждал, когда можно будет забрать свой приз. Но внезапно все пошло не по плану.

Представители радио сообщили, что по правилам принимать участие в эфирных играх можно раз в две недели, чтобы и другие могли попробовать свои силы. А Алексей якобы играл чаще. Это значило, что положенный приз он не получит.

Данная позиция возмутила мужчину, и он вступил в спор с организаторами розыгрыша.

− Укажите, что выиграла моя супруга. Она писала с моего номера, я был за рулем. Мои данные указали потому, что я работаю на левом берегу и мне удобнее забрать приз, − объяснил сибиряк.

После нескольких минут выяснений Алексей все-таки добился своего. Представителям радио пришлось пойти навстречу мужчине.

− Мы запишем подарок на вашу жену. Жаль, что таким образом вы решили избавиться от теплых отношений с радио. Тем более, вы неоднократно выигрывали у нас подарки. Но… − ответили новосибирцу.

После этого, как утверждает Алексей, его номер внесли в черный список. На радио же опровергли данную информацию и отметили, что портить отношения со слушателями не хотят.

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