Под Новосибирском минометы «Сани» уничтожили ряды условного противника

Контролировали атаки беспилотники. Фото: ЦВО

В Новосибирской области прошли учения подразделений специального назначения ЦВО. Минометы «Сани» и БМП-3 уничтожили условного противника по наводке беспилотников.

— Расчеты беспилотников обнаружили скопления живой силы и бронетехники условного противника, продвигающиеся к населенному пункту. Военнослужащие подготовили линию обороны и заняли оборонительные рубежи. При поддержке минометных комплексов «Сани» они перешли в наступление и уничтожили противника, применив вооружение БМП-3 и противотанковые управляемые ракеты. Контролировалась атака беспилотниками, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В учениях участвовало около 200 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

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