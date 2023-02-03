В Заксобрание внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска и наукограда Кольцово.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Заксобрание Новосибирской области внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска и наукограда Кольцово. Об этом сообщается на сайте парламента.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что депутаты предлагают сменить форму избрания глав, установив единый подход, по которому глава муниципалитета будет избираться представительным органом сроком на 5 лет. Законопроект включает в себя две статьи, где первая — вносит изменения в региональный закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления. А вторая — устанавливает порядок вступления закона в силу.
В парламенте также отметили, что анализ показал, что с 2015 года большинство муниципальных образований в Новосибирской области выбрали модель, при которой глава избирается местным советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Такую же модель еще в начале января предложили члены областной общественной палаты.
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