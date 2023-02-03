Житель Алтайского края погиб под колесами поезда в Новосибирской области

В Новосибирской области поезд насмерть сбил жителя Алтайского края. Фото: Восточное МСУТ СК России

В Новосибирской области поезд насмерть сбил жителя Алтайского края. ЧП произошло днем 3 февраля на перегоне станций Чик – Обь.

Как выяснили следователи, мужчина шел в колее пути и не слышал, что сзади приближается пассажирский поезд. Машинист увидел человека на путях и начал подавать сигналы повышенной громкости. Также он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

− Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, − отметили в Восточном МСУТ СК России.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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