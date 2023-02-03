Новосибирских водителей начали штрафовать за непристёгнутый ремень по камерам

Водителей начали штрафовать за непристёгнутый ремень по камерам. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области непристегнутых водителей начали штрафовать по камерам фотофиксации. По сообщению региональной Госавтоинспекции, на 3 февраля уже есть один такой штраф.

— В регионе камеры фотофиксации заработали в новом режиме. Теперь автовладельцы будут получать штрафы не только за отсутствие ремня безопасности у водителя, но и за аналогичное нарушение со стороны пассажира, — пояснили в ГИБДД.

За непристегнутый ремень безопасности предусмотрен штраф в тысячу рублей, однако, если оплатить его в течение 20 дней с момента получения, то действует 50% скидка.

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