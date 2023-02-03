Губернатор Новосибирской области оценил работу финансового сектора региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил работу финансового сектора региона. Фото: Новосибирская область

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил работу финансового сектора региона и поставил перед ним новые задачи. Он также поблагодарил специалистов за достижение хороших результатов.

— И 2020-й, и 21-й, и 22-й годы характеризовались одним и тем же: неожиданными внешними, макроэкономическими изменениями, с другой стороны — новыми срочными задачи, которые необходимо было решать и обеспечивать их финансовыми ресурсами. Отмечаю грамотную, оперативную, выверенную работу сотрудников финансовых организаций и нашего министерства. Грамотное управление расходами, госдолгом позволило региону пройти все штормы, — отметил глава региона.

Андрей Травников также отметил, что Новосибирская область и в дальнейшем планирует развиваться темпами выше, чем другие регионы, и однозначно удерживать первенство в Сибири.

Для этого глава региона поручил министерству финансов держать на контроле обоснованность инфляционного роста расходов, а также достижение и сохранение эффектов от оптимизации. А также продолжать искать способы снижения расходов.

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