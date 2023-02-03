В Новосибирске детские пособия за январь перечислили 3 февраля

Деньги отправят через отделение почты в период с 3 по 25 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 3 февраля, в новосибирские банки перечислили детские пособия за январь. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по НСО.

Деньги отправляют через отделение почты в период с 3 по 25 февраля.

− Денежные средства перечислены тем получателям «детских» пособий, кому выплаты были назначены ранее (до 1 января 2023 года), и они не переходили на новое единое пособие, − пояснили в СФР.

Выплаты полагаются родителям, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет. Также деньги получат девушки и женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.

Какие еще выплаты производятся в феврале:

− Ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет;

− Выплаты на ребенка военнослужащего по призыву;

− Выплаты на ребенка, который воспитывается в семье военного или сотрудника силовых ведомств.

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