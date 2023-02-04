Снегом завалена детская площадка. Фото: предоставлено местной жительницей

Новосибирцы пожаловались на горы снега во дворе многоэтажки. Речь идет о доме на улице Татьяны Снежиной 31/1 в Октябрьском районе.

- У нас во дворе нет пешеходных дорожек. Выходя из подъезда, сразу проезжая часть двора. Очень скользко. Детская площадка в центре двора засыпана снегом. Детям трудно бегать по сугробам. После чистки все свалили к краям дороги и на детскую площадку, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

По ее словам, сугробы образовались после первой уборки снега 1 февраля.

- Повесили сегодня объявление, что 6 числа будет еще одна. Надеемся, что уберут, - говорит женщина.

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