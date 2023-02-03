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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 10:39

Под Новосибирском директор компании «Новомед» подкупил комиссию ради навара на госзакупках

Его фирма занималась поставкой медизделий
Надежда КАСЬЯНОВА
Директор фирмы передал членам комиссии по госзакупкам около миллиона рублей.

Директор фирмы передал членам комиссии по госзакупкам около миллиона рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Под Новосибирском под суд пойдет директор фирмы «Новомед» за подкуп комиссии по госзакупкам. Мужчина передал ее членам около миллиона за победу в торгах на поставку медизделий, а также ради сверхприбыли.

— С 25 сентября 2017 года по 30 июня 2022 года директор компании «Новомед» поставлял медизделия в Болотнинскую ЦРБ. За это время он передал члену комиссии по госзакупкам около 880 тысяч рублей в обмен на информацию о предполагаемых закупках и их стоимости, что позволило обвиняемом получать необоснованно завышенную прибыль, — сообщили в региональной прокуратуре.

В этот же период времени обвиняемый успел подкупить еще одного члена комиссии за 225 тысяч рублей в обмен на победу в аукционе на поставку медизделий в ЦРБ.

В прокуратуре добавили, что материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Болотнинский районный суд.

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