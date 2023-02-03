Под Новосибирском директор компании «Новомед» подкупил комиссию ради навара на госзакупках

Директор фирмы передал членам комиссии по госзакупкам около миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Под Новосибирском под суд пойдет директор фирмы «Новомед» за подкуп комиссии по госзакупкам. Мужчина передал ее членам около миллиона за победу в торгах на поставку медизделий, а также ради сверхприбыли.

— С 25 сентября 2017 года по 30 июня 2022 года директор компании «Новомед» поставлял медизделия в Болотнинскую ЦРБ. За это время он передал члену комиссии по госзакупкам около 880 тысяч рублей в обмен на информацию о предполагаемых закупках и их стоимости, что позволило обвиняемом получать необоснованно завышенную прибыль, — сообщили в региональной прокуратуре.

В этот же период времени обвиняемый успел подкупить еще одного члена комиссии за 225 тысяч рублей в обмен на победу в аукционе на поставку медизделий в ЦРБ.

В прокуратуре добавили, что материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Болотнинский районный суд.

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