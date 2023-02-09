«Прикрылся ребенком»: в Новосибирске суд отказался помиловать няню, убившую 10-месячного племянника в Тыве

Девушка была ранее судима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске суд отказал в помиловании 24-летней няне, убившей младенца во время пьяной ссоры. Трагедия произошла 29 июля 2021 года в частном доме города Кызыла.

По данным СКР, родственники оставили 22-летнюю подсудимую нянчиться с 10-месячным племянником. Женщина стала распивать алкоголь с 31-летним сожителем, вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе ссоры женщина взяла нож и ударила сожителя, который держал на руках ребенка. Согласно одной из версий, мужчина прикрылся ребенком и нож попал в спину малыша.

Ребенок поступил в больницу, однако скончался от полученных травм. Полиция задержала собутыльников. В СК возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Сперва женщина обвинила своего сожителя в нападении на ребенка. Однако следователи и эксперты-криминалисты провели повторный осмотр и получили доказательства, которые подтвердили причастность няни к убийству.

В октябре 2022 года Верховный Суда Республики Тыва приговорил подсудимую к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год.

- В апелляционной жалобе защитник просил приговор отменить, ссылаясь на то, что в ходе судебного разбирательства были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на вынесение присяжными заседателями обвинительного вердикта. Проверив данные доводы, судебная коллегия пришла к выводу об их необоснованности и оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

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