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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:14

«У него оружие?»: в Новосибирске около детского сада заметили подозрительного мужчину

В Новосибирске около детского сада заметили мужчину с чем-то похожим на оружие
Галина СИМОНОВА
У мужчины в руках было что-то похожее на оружие. Фото: "АСТ-54"

У мужчины в руках было что-то похожее на оружие. Фото: "АСТ-54"

Жители Октябрьского района заметили около детского сада мужчину, разгуливающего у детского сада с чем-то, похожим на оружие. Его засняли на видео и опубликовали в соцсетях.

— На территории жилмассива «Европейский берег» местные жители обратили внимание на мужчину, который гуляет вблизи детского сада с предметом, похожим на оружие, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пообещали уточнить информацию.

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