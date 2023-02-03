«У него оружие?»: в Новосибирске около детского сада заметили подозрительного мужчину

У мужчины в руках было что-то похожее на оружие. Фото: "АСТ-54"

Жители Октябрьского района заметили около детского сада мужчину, разгуливающего у детского сада с чем-то, похожим на оружие. Его засняли на видео и опубликовали в соцсетях.

— На территории жилмассива «Европейский берег» местные жители обратили внимание на мужчину, который гуляет вблизи детского сада с предметом, похожим на оружие, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пообещали уточнить информацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер