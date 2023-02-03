Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачи перед финансовым сектором

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил эффективность работы финансового сектора. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил эффективность функционирования финансового сектора. Глава региона поблагодарил специалистов данной области за работу в непростых условиях.

− Отмечаю грамотную, оперативную, выверенную работу сотрудников финансовых организаций и нашего министерства. Грамотное управление расходами, госдолгом позволило региону пройти все штормы. А главная благодарность коллегам – за то, что не только боролись с кризисами и принимали «пожарные» решения, но и продолжали развиваться, улучшали свою эффективность, − подчеркнул губернатор НСО.

Андрей Травников акцентировал внимание на избранной стратегии – по темпам развития и другим показателям оставаться первыми в Сибири. Для этого, по словам главы региона, нужны дополнительные доходы. Также важно оптимизировать расходы.

Губернатор поручил Министерству финансов и налоговой политики НСО постоянно контролировать обоснованность инфляционного роста расходов. В первую очередь это касается компенсации выпадающих доходов различных организаций.

Андрей Травников призвал внимательно анализировать расходы, проводить оптимизационные мероприятия, следить – есть ли какой-то эффект от принятых мер.

− Также надо продолжать находить способы снижения наших расходов – добиваться того, чтобы инструменты, доказавшие свою эффективность, применялись повсеместно на областном и муниципальном уровне. Также задача – заниматься укреплением доходной базы, − отметил губернатор Новосибирской области.

Примечательно, что в 2022 году расходная часть областного бюджета увеличилась на 34,8 миллиарда рублей года за счет собственных ресурсов. Такого результата удалось добиться при поддержке депутатского корпуса Заксобрания области и правительства региона. Половину суммы направили на преодоление постинфляционных последствий.

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