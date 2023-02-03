Кололи ножом и били топором: двое пьяных новосибирцев жестоко расправились с пенсионеркой

Шокирующая история произошла в январе 2022 года в Каргатском районе. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирской области будут судить двоих братьев, которые жестоко расправились с пенсионеркой. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Шокирующая история произошла в январе 2022 года в Каргатском районе. В ночь с 13 на 14 двое неоднократно судимых местных жителей распивали спиртное. В какой-то момент у братьев закончился алкоголь, и они решили наведаться к 61-летней знакомой. Пенсионерка жила в селе Форпост-Каргат на улице Школьной.

В голове сибиряков созрел преступный план – напасть на женщину и похитить ее имущество.

− Зайдя в жилище, злоумышленники напали на потерпевшую, нанесли ей ножом и топором множественные колото-резанные ранения шеи, грудной клетки, − поделились жуткими подробностями в Следкоме.

После этого братья забрали из дома 75 тысяч рублей и скрылись. 14 января тело женщины обнаружила ее родственница.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «з, ж» части второй статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), пунктом «в» части четвертой статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенный с незаконным проникновением в жилище, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Следствие собрало достаточное количество доказательств, поэтому уголовное дело передали в суд.

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