«Кормили сверчками, чтобы обследовать»: новосибирские ветеринары спасли неугомонную ежиху от смертельной опухоли

Животное могло погибнуть от кровопотери. Фото: Предоставлено клиникой "Ноев Ковчег"

Новосибирские ветеринары прооперировали африканскую ежиху Шило и спасли ей жизнь. Экзотическое животное поступило в ветклинику с жалобами на мочеиспускание с кровью.

- Хозяева предполагали, что у питомца цистит. Мы провели УЗИ. Это было непросто: ежиха постоянно сворачивалась в клубок. Пришлось договариваться с ней и прикармливать ее сверчками. Мы обнаружили опухоль матки и провели операцию по стерилизации, – сообщила КП-Новосибирск специалист по экзотическим животным клиники «Ноев Ковчег» Александра Морозова.

Ветеринары уточнили – причиной воспаления стал гормональный сбой.

- Стерилизация решает проблему воспаления у ежих.Также у нас был еж-пациент с травмами пальчиков – хозяева кладут ежей на ковры с длинным ворсом или полотенца с петлями, и те запутывают пальцы. После этого начинается воспаление, – добавила ветеринар.

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