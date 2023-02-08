«Кормили сверчками, чтобы обследовать»: новосибирские ветеринары спасли неугомонную ежиху от смертельной опухоли

Животное могло погибнуть от кровопотери. Фото: Предоставлено клиникой "Ноев Ковчег"
Новосибирские ветеринары прооперировали африканскую ежиху Шило и спасли ей жизнь. Экзотическое животное поступило в ветклинику с жалобами на мочеиспускание с кровью.
- Хозяева предполагали, что у питомца цистит. Мы провели УЗИ. Это было непросто: ежиха постоянно сворачивалась в клубок. Пришлось договариваться с ней и прикармливать ее сверчками. Мы обнаружили опухоль матки и провели операцию по стерилизации, – сообщила КП-Новосибирск специалист по экзотическим животным клиники «Ноев Ковчег» Александра Морозова.
Ветеринары уточнили – причиной воспаления стал гормональный сбой.
- Стерилизация решает проблему воспаления у ежих.Также у нас был еж-пациент с травмами пальчиков – хозяева кладут ежей на ковры с длинным ворсом или полотенца с петлями, и те запутывают пальцы. После этого начинается воспаление, – добавила ветеринар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер