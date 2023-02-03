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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:19

Глава новосибирского Минздрава объяснил заболеваемость туберкулезом наследием каторжан

Еще одной причиной, по мнению министра, является климат Сибири
Надежда КАСЬЯНОВА
Глава Минздрава Хальзов объяснил заболеваемость туберкулезом наследием каторжан.

Глава Минздрава Хальзов объяснил заболеваемость туберкулезом наследием каторжан.

Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов назвал одной из причин высокой заболеваемости туберкулезом в регионе наследие каторжан.

— В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким, — рассказал министр в беседе с «РБК Новосибирск».

Также Хальзов отметил, что на болезнь влияет и климат. Так, например, погода в Новосибирской области относится к неблагоприятному и особо неблагоприятному типу (III и IV тип соответственно). По словам министра, эпидемиологии и климатопатологии туберкулёза показывают прямую связь между климатом и заболеваемостью. Ведь погода влияет не только на организм человека, но и на микроорганизмы, генетические особенности которых позволяют им адаптироваться к условиям и увеличивать заразность.

Хальзов добавил, что среди впервые заболевших туберкулезом большинство — сельские жители. Мужчин среди заболевших больше, чем женщин, а возраст больных составляет от 18 до 54 лет.

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