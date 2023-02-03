Глава новосибирского Минздрава объяснил заболеваемость туберкулезом наследием каторжан

Глава Минздрава Хальзов объяснил заболеваемость туберкулезом наследием каторжан. Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов назвал одной из причин высокой заболеваемости туберкулезом в регионе наследие каторжан.

— В Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким, — рассказал министр в беседе с «РБК Новосибирск».

Также Хальзов отметил, что на болезнь влияет и климат. Так, например, погода в Новосибирской области относится к неблагоприятному и особо неблагоприятному типу (III и IV тип соответственно). По словам министра, эпидемиологии и климатопатологии туберкулёза показывают прямую связь между климатом и заболеваемостью. Ведь погода влияет не только на организм человека, но и на микроорганизмы, генетические особенности которых позволяют им адаптироваться к условиям и увеличивать заразность.

Хальзов добавил, что среди впервые заболевших туберкулезом большинство — сельские жители. Мужчин среди заболевших больше, чем женщин, а возраст больных составляет от 18 до 54 лет.

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