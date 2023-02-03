В Новосибирске загорелся цех по производству металлоизделий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске загорелся цех по производству металлоизделий на улице Автомобилистов 2/3. Пожар произошел днем в пятницу, 3 февраля.

— Сообщение о пожаре поступило в 14:09. Когда первые расчеты прибыли на место, горел цех по производству металлоизделий на первом и втором этажах. Локализовать пожар удалось за 15 минут, не дав огню распространиться дальше. Еще через 4 минут было ликвидировано открытое горение, — сообщили в областном МЧС. — Из здания сами эвакуировались 30 человек, пострадавших нет.

Огнем оказалось повреждено бытовое помещение на втором этаже, и станки на первом. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причину случившегося позже установят дознаватели МЧС.

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