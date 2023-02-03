В Новосибирске до 6 февраля продлили режим «черного неба»

Режим «черного неба» продлили в Новосибирске до 6 февраля.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Режим «черного неба» продлили в Новосибирске до 6 февраля. В городе уже несколько дней подряд стоит смог.
− С 18 часов 3 февраля до 15 часов 6 февраля на территории города Новосибирска сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, − предупредили на сайте мэрии.
Предприятиям порекомендовали сократить количество выбросов на этот период.
Напомним, режим «черного неба» установили с 1 февраля. Он должен был действовать до 18:00 3 февраля.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы жалуются на сильный смог, из-за которого в городе нечем дышать.
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