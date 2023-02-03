В Новосибирске трехлетняя девочка застряла в барном стуле. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 3 февраля, на улице Семьи Шамшиных в барном стуле застряла трехлетняя девочка. Она залезла в подставку для ног и попала в западню. Вытащить малышку родители не смогли, точнее, не решились, и вызвали спасателей.

– Спасатели, осмотрев стул приняли решение перекусить перемычки с помощью болтореза, что и было проделано максимально аккуратно и быстро, – рассказали в службе спасения МАСС.

Малышка немного поплакала, но быстро успокоилась. Ее передали родителям. Помощь врачей крохе не потребовалась.

– Какая девочка красивая, спортивная, смотри, как умеет залазить! – успокоили ребенка спасатели.

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