Мораторий на действие закона о госзакупках поддержали эксперты

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

- В свете предложения В. И. Матвиенко приостановить действие 44-ФЗ на период СВО приведу мнение финансистов администраций сельских районов моего округа - тех, кто имеет дело с бюджетами попроще и где каждая копейка на ремонт школы, садика или ДК - радость, - высказался новосибирский депутат Госдумы РФ в своем ТГ-аккаунте.

По словам Александра Аксёненко, основная беда 2022 года в сфере закупок была связана со строймонтажом.

- Пока сформируют цену, пока отыграют - цены уже изменятся. Пересчет сметы - это дополнительные деньги и время. Были ситуации вплоть до того, что никто не хотел заходить даже на те объекты и работы, которые раньше собирали по 10 - 15 подрядчиков, - отметил он.

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» добавил также, что знает примеры, когда сельсовету выделялись средства на ремонт социального объекта, они размещались на торги, и только с четвертого-пятого захода на эти торги объявлялся подрядчик.

Итогом такого положения, уверен Александр Аксёненко, становится снижение как объемов фактически выполненных за год строительных работ, так и доли освоенных муниципалами средств:

- Успевают к концу года освоить лишь часть выделенных средств, а часть возвращается назад, в региональный бюджет. Все, деньги ушли, время потеряно, цены еще выросли.

Новосибирский депутат Госдумы РФ напомнил, что 44-ФЗ, некогда принятый под маркой борьбы с коррупцией, мог бы быть заменен другими эффективными инструментами государственного контроля:

- Что касается коррупционных рисков, то, по мнению специалистов на местах, если бы им дали выбирать, то выбор пал бы в пользу плановых проверок (как при единственном поставщике).