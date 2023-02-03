Новосибирец Андрей Зенин из Северного района погиб в зоне СВО

Новосибирец скончался в возрасте 32 лет. Фото: администрация Северного района
В зоне спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Новосибирской области Андрей Зенин. О трагедии сообщили в администрации Северного района.
Новосибирец скончался в возрасте 32 лет.
− Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Зенину Андрею Владимировичу, − написали в группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим состоится 4 февраля с 11:00 до 13:00. Траурная церемония пройдет в здании КДЦ.
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