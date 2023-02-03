Суд вынес приговор новосибирцу, купившему камеру для сдачи экзамена в ГИБДД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец, купивший беспроводную камеру для сдачи экзамена в ГИБДД, предстал перед судом. Вменяли 29-летнему мужчине часть 1 статьи 138 УК РФ «незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

– Следствие и суд установили, что в феврале 2022 года новосибирец купил камеру для негласного наблюдения, документирования и визуального контроля вместе с мобильником, роутером и микронаушником. Все это использовал при сдаче экзамена на права в отделе ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники заметили его устройства, пресекли его деятельность, говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Суд признал хитрого новосибирца виновным. Ему назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

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