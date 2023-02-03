В Горном Алтае спасатели эвакуировали туриста, который повредил ногу на перевале

На Алтае спасли туриста с поврежденной ногой. Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Алтай.

В Чемальском районе Республики Алтай спасатели и волонтеры эвакуировали мужчину с травмой ноги из туристической группы на перевале Багаташ. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

ЧП произошло 1 февраля. На помощь выехала группа из пяти человек на снегоходах. Спасатели наложили на ногу мужчины шину и повязку, после чего отвезли в местную больницу.

Врачи оказали необходимую медицинскую помочь, и госпитализация туристу не понадобилась. Он остался в гостях у знакомого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber