В Новосибирске в 2022 году отремонтировали в 2,5 раза больше теплосетей

В 2,5 раза больше тепловых сетей отремонтировали в Новосибирске в 2022 году. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске подвели итоги работы департамента энергетики и ЖКХ города за 2022 год. Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, департамент успешно справился с поставленными задачами.

− Важно, что в 2022 году произошел переход права МУП «Спецавтохозяйство» заниматься вывозом мусора и его утилизацией в городе Новосибирске. Ставлю задачу перед предприятием – участвовать в конкурсных процедурах по концессиям по мусороперерабатывающим заводам, − подчеркнул глава города.

По словам Анатолия Локтя, в Новосибирске действует эффективный механизм содержания жилищного фонда и проведения капремонта многоквартирных домов. Так, за 2022 год удалось отремонтировать 501 дом.

Что касается работы на теплосетях, в прошлом году заменили 17,466 километра трубопроводов. В общей сложности на перекладку тепловых сетей потратили два миллиарда рублей.

Капитальному ремонту и реконструкции подвергли 1,595 километра сетей водоснабжения и водоотведения. Работы выполняло муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал». На это ушло более 214 миллионов рублей.

В 2022 году к газораспределительным сетям подключили 90 индивидуальных жилых домовладений. В 180 домах, находящихся в собственности малоимущих граждан, заменили внутридомовое газовое оборудование.

Работа также выполнена в сфере благоустройства дворовых территорий. За год в порядок привели 168 объектов. На выполнение наказов избирателей депутатов Совета депутатов Новосибирска потратили 215,3 миллиона рублей.

24 дворовых территории благоустроили в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды». На это ушло 119,2 миллиона рублей.

В Новосибирске продолжается реформирование деятельности Центра по проблемам домашних животных. Положительные изменения произошли прежде всего в материально-технической базе. Отремонтированы спецавтомобили и оборудование для отлова животных, расширена полезная площадь приюта за счет монтажа нового ограждения.

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