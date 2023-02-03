В нескольких районах Новосибирска превышен уровень концентрации опасных веществ

В нескольких районах Новосибирска превышена концентрация вредных веществ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ввели режим «черного неба». В некоторых районах показатели концентрации опасных веществ превышают норму. Информация об этом указана на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Превышение ПДК угарного газа, пыли и диоксида азота фиксировали 3 февраля в Дзержинском, Ленинском, Калининском, Заельцовском и Советском районах.

В целом по городу показатели диоксида азота превышены в три раза, пыли – до 4,4 раза. Хуже всего ситуация на данный момент в Калининском и Ленинском районах, там показатели превышают норму в 3-4 раза.

Напомним, ранее в Минприроды рассказали о причинах «черного неба» над Новосибирском.

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