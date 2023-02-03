Сибиряк открыл стрельбу по девушкам, отказавшимся продолжить с ним вечеринку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний житель Республики Алтай чуть не угробил девушек, которые отказались с ним выпить. Об этом пишет «ТОЛК» со ссылкой на МВД региона.

Известно, что в одном из баров сибиряк познакомился с тремя девушками. Он предложил подвезти их до дома, те согласились. Но у мужчины были на них свои планы. Во время поездки он предложил новым знакомым продолжить вечеринку в его компании. Но те отказались.

Мужчина же пришел в ярость от такого ответа. Он высадил попутчиц на дороге, а сам поехал за ружьем к себе домой. После чего вышел и три раза выстрелил из него в сторону девушек, идущих по дороге. К счастью, не попал.

На сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Во время допроса он сознался в содеянном.

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