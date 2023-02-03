«Просил о помиловании»: суд арестовал рецидивиста, избившего новосибирского продюсера Анну Леонову в Санкт-Петербурге

Блогера и продюсера избили на глазах прохожих в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге суд арестовал рецидивиста, жестоко избившего сибирячку Анну Леонову возле остановки. Пострадавшая рассказала КП-Новосибирск о ходе расследования:

- Преступника посадили на 30 суток, пока ждём суда. Он полностью признал вину, раскаялся, просил о помиловании. Но я решила, что он пока вообще не осознал степень вины и причастности, – рассказала КП-Новосибирск продюсер из Новосибирска Анна Леонова.

Нападение произошло вечером 28 января возле остановки «Суворовский проспект» в Санкт-Петербурге. Девушка вышла из подъезда дома на улице Суворовский проспект,38 и заметила неизвестного, который справлял нужду на автомобиль. Она сделала замечание прохожему и вышла на улицу. Возле остановки мужчина нагнал девушку и стал избивать с особой жестокостью, угрожал убийством.

Сибирячку доставили в больницу, там зафиксировали травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, параорбитальные гематомы обеих сторон, ушибленная рана лба, контузия придаточного аппарата средней степени тяжести, контузия глазного яблока. Видео момента нападения попало на камеры наблюдения, однако никто прохожих не попытался остановить нападавшего.

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