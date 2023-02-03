В Новосибирской области вновь разрешили продавать алкоголь возле НВВКУ

В Новосибирской области вновь разрешили продавать спиртное возле военного училища. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области сняли запрет на продажу алкоголя возле военного училища. Об изменениях в постановлении губернатора сообщили на сайте правительства региона.

Напомним, ранее спиртное было запрещено продавать в радиусе около километра от НВВКУ, затем дистанцию сократили до 300 метров. С начала февраля магазины могут вновь открыть розничную продажу алкогольной продукции рядом с военным училищем.

Остался только запрет на территории, прилегающей к Шиловскому полигону. В радиусе полутора километров от него все еще нельзя продавать спиртное. Расстояние рассчитывают от ограды полигона до входа в магазин.

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