Полицейские поймали грабителя, который отобрал у новосибирца телефон и паспорт

Преступление совершил ранее судимый 38-летний житель села Верх-Тула.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кировском районе Новосибирска полицейские задержали мужчину, ограбившего местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В отдел полиции обратился 40-летний новосибирец. Он рассказал, что в подъезде дома по улице Виктора Уса на него напал неизвестный. Злоумышленник с применением физической силы отобрал у мужчины мобильный телефон и паспорт.
− Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, − рассказали в МВД.
Оказалось, что преступление совершил ранее судимый 38-летний житель села Верх-Тула. При нем обнаружили похищенные вещи.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части второй статьи 161 УК РФ – «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
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