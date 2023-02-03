Полицейские поймали грабителя, который отобрал у новосибирца телефон и паспорт

Преступление совершил ранее судимый 38-летний житель села Верх-Тула. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировском районе Новосибирска полицейские задержали мужчину, ограбившего местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В отдел полиции обратился 40-летний новосибирец. Он рассказал, что в подъезде дома по улице Виктора Уса на него напал неизвестный. Злоумышленник с применением физической силы отобрал у мужчины мобильный телефон и паспорт.

− Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, − рассказали в МВД.

Оказалось, что преступление совершил ранее судимый 38-летний житель села Верх-Тула. При нем обнаружили похищенные вещи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части второй статьи 161 УК РФ – «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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