В Новосибирской области поймали экс-сотрудницу «Почты России», укравшую 4,5 млн у предприятия. Фото: УФСБ НСО.

Сотрудники УФСБ Магаданской и Новосибирской областей вычислили и задержали экс-сотрудницу «Почты России». Она похитила у предприятия 4,5 млн рублей. После кражи уехала из Магадана в Новосибирскую область

– Было установлено, что подозреваемая работала специалистом УФПС Магаданской области. У нее был доступ к платежным поручениям. При помощи этого она вывела более 4,5 млн рублей через фиктивные почтовые переводы. Она незаконно распорядилась деньгами, уволилась и переехала в Новосибирскую область, – говорится в сообщении УФСБ НСО.

На женщину возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере». Экс-сотрудница «Почты России» сейчас под подпиской о невыезде.

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