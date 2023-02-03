«Повезло, что сам туда не упал»: в Новосибирске аварийные службы не помогли ребенку, уронившему телефон в открытый люк на тротуаре

Мальчик уронил телефон в канализацию. Фото: предоставлено героиней публикации.

В Заельцовском районе Новосибирска 9-летний мальчик возвращался с занятий, позвонил маме и уронил телефон в открытый канализационный люк на тротуаре, который не был огорожен даже сигнальной лентой. Инцидент произошел возле дома № 124 по улице Жуковского, недалеко от АЗС.

Как анонимно рассказала КП-Новосибирск мама мальчика, она тут же пришла к сыну, чтобы помочь достать телефон с глубины 3-4 метров. Она позвонила во все аварийные экстренные службы, но никто не приехал.

– Сказали, там же не человек пострадал, справляйтесь своими силами. Служба никакая не подъехала, никто не перезвонил. Хорошо, что телефон, а не сын туда упал. И не важно, что по тротуару ходят люди, что мы могли упасть в эту дыру. Ждали где-то час. Интересно, если бы продолжали ждать, кто-нибудь бы приехал? – задается вопросом сибирячка.

В итоге им помогли сотрудники аварийной службы, чью машину семья разыскала на заправке.

– Мы подошли и попросили нам помочь. Они согласились и достали. И огородили люк как положено. Если бы не эти люди, добром бы это не кончилось, – считает мама мальчика.

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