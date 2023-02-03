Новосибирцам назвали самую популярную вакансию по итогам 2022 года

Стала известна самая популярная вакансия в Новосибирской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Стала известна самая популярная вакансия в Новосибирской области. За одно место готовы были бороться более 13 тысяч человек.
Рейтинг составлен по итогам 2022 года. Как сообщили в службе исследований hh.ru, больше всего соискателей привлекал удаленный формат работы.
− В топе самых популярных (13,7 тысячи откликов) оказалась вакансия «сотрудник поддержки поиска Яндекса», − рассказали в компании.
На втором месте – вакансия «Junior Frontend-разработчик» (начинающий программист – прим. ред.). Она набрала более семи тысяч откликов.
Предложение удаленной работы оператором по набору текста привлекло 6,9 тысячи человек. Упаковщик заказов набрал такое же количество откликов.
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