Новосибирцам назвали самую популярную вакансию по итогам 2022 года

Стала известна самая популярная вакансия в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стала известна самая популярная вакансия в Новосибирской области. За одно место готовы были бороться более 13 тысяч человек.

Рейтинг составлен по итогам 2022 года. Как сообщили в службе исследований hh.ru, больше всего соискателей привлекал удаленный формат работы.

− В топе самых популярных (13,7 тысячи откликов) оказалась вакансия «сотрудник поддержки поиска Яндекса», − рассказали в компании.

На втором месте – вакансия «Junior Frontend-разработчик» (начинающий программист – прим. ред.). Она набрала более семи тысяч откликов.

Предложение удаленной работы оператором по набору текста привлекло 6,9 тысячи человек. Упаковщик заказов набрал такое же количество откликов.

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