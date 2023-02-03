В новосибирском баре на Пархоменко пьяные мужчины угрожали бармену пистолетом

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

2 февраля в 19.47 сигнал тревоги в дежурную часть ГВАРДИИ поступил из супермаркета на улице Никитина. Прибывшим на вызов бойцам ГБР молоденькая продавец рассказала, что несколько минут назад отобрала у двух пьяных мужиков бутылку водки. Она подбежала к ним и выхватила спиртное, заметив, что его пытаются спрятать под одежду, а не положить корзину. Лишь после того, как воры-неудачники покинули магазин, девушка осознала всю опасность ситуации и нажала КТС.

В гораздо большей опасности оказались молодые люди, отдыхавшие сегодня в баре на улице Пархоменко. Примерно в 6.12 в заведение пришли двое мужчин в нетрезвом состоянии и стали приставать к другим посетителям. Бармен сделал им замечание, но в ответ один из пришедших достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и пригрозил его применением. Только тогда была нажата тревожная кнопка и вооруженные хулиганы стремительно покинули бар. К сожалению, найти и задержать их «гвардейцам» не удалось: объезд близлежащей территории положительного результата не дал.

А вот на других объектах бойцами групп быстрого реагирования за сутки были задержаны 14 нарушителей - 10 воришек и 4 хулигана.

В АБ ГВАРДИЯ напоминают, что нажимать тревожную кнопку и вызывать группу быстрого реагирования НЕОБХОДИМО при первом же подозрении на угрозу. Даже если впоследствии она не подтвердится, штраф за ложный вызов выставляться в этом случае не будет.