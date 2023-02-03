В Новосибирске с февраля 2023 льготникам и молодым мамам будут платить на 11,9% больше

Пособия и выплаты льготникам увеличатся на 11,9%. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области у федеральных льготников с 1 февраля 2023 года повысился размер выплат на 11,9%. Настолько же выросли выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.

— К льготникам относятся инвалиды 1, 2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники и инвалиды войны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также ряд других категорий граждан, — сообщает Отделение СВР по Новосибирской области.

Максимальный размер единовременной страховой выплаты в Новосибирской области — 158 078,39 рублей, а ежемесячной — 101 288, 68 рублей.

Одновременно с выплатами до 1 469,74 рубля в месяц вырос и набор социальных услуг. В него входят бесплатные лекарства по показаниям, путевки в санаторий и бесплатный проезд к месту лечения.

Вырос на столько же и материнский капитал. С 1 февраля он увеличен на на 62,4 тыс. рублей и теперь составляет 586 946,72 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не воспользовались своим правом на материнский капитал. Если после 2020 года родились двое детей, то маткапитал на них вырастет до 775 628,25 рубля.

Индексация коснется также единовременного пособия при рождении ребенка — теперь оно будет составлять 22,9 тысячи рублей. Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 8,5 тысячи рублей, максимальное — 35 тысяч (сумма зависит от зарплаты родителя, который уходит в декрет).

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