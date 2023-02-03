В Бердске разыскивают парня с монобровью, который украл 20 бутылок шампуня

Парень украл 20 бутылок шампуня от перхоти. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

В городе Бердске под Новосибирском полиция ищет молодого мужчину с монобровью, который украл целую партию шампуня от перхоти. Инцидент произошел вечером 29 января в магазине «Пятерочка» на улице Первомайской, 26. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Парень в возрасте примерно от 18 до 25 лет сгреб с полок в корзину 20 бутылок шампуня Head & Shoulders на сумму около 5200 рублей. После этого он спрятался за стену из банок с консервами и выложил всю добычу в рюкзак.

Похититель был одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки с белыми вставкам, при себе имел черный рюкзак.

В Новосибирской области ищут воришку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

У него темно-русые волосы, среднее телосложение. Особые приметы: сросшиеся на переносице брови.

Всем, кому что-либо известно о похитителе, просьба сообщить по телефону дежурной части 8(383-41)3-00-23, либо 112.

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