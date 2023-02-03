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НовостиЭкономика3 февраля 2023 3:47

Крупный новосибирский застройщик повысит эффективность работы

Промышленно-строительный концерн «Сибирь» вступил в национальный проект «Производительность труда». Это позволит компании сократить сроки строительства и потерю материальных ресурсов
Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Для внедрения инструментов бережливого производства в компании выбрали строительно-монтажные работы по возведению конструкций из монолитного железобетона с помощью технологии «тоннельной опалубки». Сейчас работы идут в одном из домов строящегося жилого комплекса «Радуга Сибири» на ул. Забалуева.

– С помощью нацпроекта мы рассчитываем повысить эффективность и скорость работы. Сейчас не все наши процессы выстроены так, как нам бы хотелось. Считаем, что для нас хорошим результатом будет рост производительности и сокращение потерь материальных ресурсов минимум на 5% по итогам полугодового участия в проекте, – отмечает вице-президент промышленно-строительного концерна «Сибирь» Наталья Червова.

Также при помощи экспертов Регионального центра компетенций АИР НСО в компании планируют сократить сроки строительства, эффективно организовать рабочее пространство на стройплощадке, а также снизить количество складских запасов, что исключит лишнюю работу крана по перемещению стройматериалов и высвободит ресурсы сотрудников на другие задачи. Полученный опыт во внедрении инструментов бережливого производства в концерне планируют тиражировать на другие подразделения.

– Сотрудники предприятия уже прошли обучение инструментам бережливого производства и вместе с нами начали этап диагностики производственных процессов и выявления проблем, который займет порядка двух месяцев. Мы определим потенциал для улучшений и разработаем мероприятия, которые позволят достичь поставленные предприятием цели, – отметил руководитель проекта РЦК Роман Серов.