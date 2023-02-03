Под Новосибирском бродячие псы набросились на младшеклассника

Под Новосибирске бродячие псы набросились на младшеклассника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Карасуке бродячие собаки набросились на ребенка. Об этом КП-Новосибирск рассказала очевидица, Виктория.

– Это произошло на Коммунистической улице. Я возвращалась из детского сада, вместе с дочерью. По дороге шел ребенок, по виду первоклассник. Он что-то выронил на дорогу, какую-то вещь, нагнулся поднять, а его псы окружили, стали кидаться, лаять. Мимо проходил парень, отпугнул собак от ребенка. Собаки заскулили, убежали, – сообщила Виктория КП-Новосибирск.

По словам сибирячки, проблема бродячих псов остро стоит в Карасуке. Животные, которые ведут себя агрессивно, утверждает девушка, заполонили город.

– У нас взрослые боятся по улицам ходить и детей отпускать страшно. Эти псы кидаются. Администрация куда смотрит? Столько раз жаловались! Ничего не меняется, – возмущается сибирячка. – Псы эти в основном огромные, размером с волка! Куда обращаться, мы не знаем.

Ранее глава СКР Бастрыкин поручил разобраться с проблемой бродячих псов в Новосибирске.

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