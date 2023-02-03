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НовостиОбщество3 февраля 2023 3:07

Под Новосибирском бродячие псы набросились на младшеклассника

По словам местных жителей, администрация не решает проблему беспризорных собак
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирске бродячие псы набросились на младшеклассника.

Под Новосибирске бродячие псы набросились на младшеклассника.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Карасуке бродячие собаки набросились на ребенка. Об этом КП-Новосибирск рассказала очевидица, Виктория.

– Это произошло на Коммунистической улице. Я возвращалась из детского сада, вместе с дочерью. По дороге шел ребенок, по виду первоклассник. Он что-то выронил на дорогу, какую-то вещь, нагнулся поднять, а его псы окружили, стали кидаться, лаять. Мимо проходил парень, отпугнул собак от ребенка. Собаки заскулили, убежали, – сообщила Виктория КП-Новосибирск.

По словам сибирячки, проблема бродячих псов остро стоит в Карасуке. Животные, которые ведут себя агрессивно, утверждает девушка, заполонили город.

– У нас взрослые боятся по улицам ходить и детей отпускать страшно. Эти псы кидаются. Администрация куда смотрит? Столько раз жаловались! Ничего не меняется, – возмущается сибирячка. – Псы эти в основном огромные, размером с волка! Куда обращаться, мы не знаем.

Ранее глава СКР Бастрыкин поручил разобраться с проблемой бродячих псов в Новосибирске.

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