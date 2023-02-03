Планы по застройке «Универсама» в старом центре Новосибирска вызвали бурные споры

В Новосибирске собираются застроить старый центр высотками. Фото: скриншот панорамы Яндекс.Карты, архитектурное бюро «АР.ТЭГО».

В Новосибирске стартовали общественные обсуждения по застройке Центрального и Железнодорожного районов. По проекту постановления мэрии планированию подлежит территория, ограниченная Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева и Дмитрия Шамшурина.

Застройщик планирует снести старое здание «Универсама», вместо него и «Пассажа» поставить несколько высоток в целом на 325 квартир, а рядом с кинотеатром «Победа» устроить новую площадь. Для движения по улице Ленина собираются оставить одну полосу.

Местные жители не против сноса «Универсама», но требуют строить здания не выше четырех этажей.

– Что касается Универсама и гостиницы на Ленина, 3 – это действительно старые здания, и их стоит застраивать, – рассказал КП-Новосибирск местный житель Андрей.

Председатель совета Игорь Поповский считает, что объекты в центре должны учитывать социальную инфраструктуру, и данная территория не является обязательной для застройки. Многие возмущены застройкой центра. Людям жаль здание советского «Универсама», кроме того, они считают, что высотки уничтожат атмосферу на этих улицах.

– Старый центр – это то, что можно показать гостям в Новосибирске. Прогуляться от Красного факела до Победы. Пройти по кругу через Первомайский сквер. Там правда красиво и хорошо, особая атмосфера. Навтыкать туда высоток – и все это умрет сразу, – рассказал читатель КП-Новосибирск Николай.

– Мне кажется, очевидно, что все против, «за» только небольшая кучка бенефициаров – те, кто будет строить, те, кто будет продавать. Мы бьемся с ветряными мельницами, – считают местные. – Город должен планово строиться.

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