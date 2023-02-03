«Ребятишки падают вместе с родителями»: новосибирцы пожаловались на заваленную снегом дорогу к детскому саду

Жители Новосибирска пожаловались на дорогу к детсаду, заваленную снегом. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска возмущены состоянием дороги к детсаду № 331 на Степной улице. По их словам, участок, который ведет к садику с улицы Серафимовича 4-й переулок ни разу за зиму не чистили.

– Пройти данный участок невозможно, ребятишек на санках не провезти. Они просто падают вместе с родителями. Сколько можно это терпеть, или будем ждать, когда снег сам растает, – возмутились новосибирцы в группе «АСТ-54».

По словам горожан, вдоль дороги жильцы соседних домов паркуют машины, которые также мешают вести по ней детей.

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