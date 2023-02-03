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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 1:33

В Новосибирске 83-летняя пенсионерка застряла на лоджии в своей квартире

Двери открыли спасатели
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске пенсионерка застряла на лоджии.

В Новосибирске пенсионерка застряла на лоджии.

Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

В ночь с четверга на пятницу, 3 февраля, в квартире в Октябрьском районе на балконе застряла 83-летняя женщина. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

После полуночи пенсионерка оказалась заблокирована в квартире на улице Выборной. Были закрыты двери как на лоджию, так и в квартиру.

Спасатели открыли двери и запустили пожилую женщину в теплую квартиру. Помощь врачей ей не потребовалась.

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