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НовостиОбщество3 февраля 2023 1:19

Морозным утром 3 февраля Новосибирск сковали пробки в 8 баллов

Рассказываем, где сегодня не проехать
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Морозным утром 3 февраля Новосибирск сковали пробки в 8 баллов.

Морозным утром 3 февраля Новосибирск сковали пробки в 8 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром пятницы, 3 февраля, улицы Новосибирска сковали 8-балльные пробки. Красным горят большинство дорог, суда по «2ГИС». Также в городе произошло сразу несколько аварий.

Затор на площади Труда, улицах Широкой, Станционной и проезде Энергетиков. Не проехать по Троллейной, Титова, Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки на Титова, Троллейной, Немировича-Данченко. Заторы на Советском шоссе, улицах Блюхера и Новогодней. Не проехать в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.

На правом берегу традиционная пробка на Большевистской. Не проехать по улицам Бориса Богаткова, Восход, Добролюбова и Никитина. Заторы на улицах Дуси Ковальчук, Фрунзе, Ипподромской и Красном проспекте.

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