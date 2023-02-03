Морозным утром 3 февраля Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром пятницы, 3 февраля, улицы Новосибирска сковали 8-балльные пробки. Красным горят большинство дорог, суда по «2ГИС». Также в городе произошло сразу несколько аварий.

Затор на площади Труда, улицах Широкой, Станционной и проезде Энергетиков. Не проехать по Троллейной, Титова, Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки на Титова, Троллейной, Немировича-Данченко. Заторы на Советском шоссе, улицах Блюхера и Новогодней. Не проехать в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.

На правом берегу традиционная пробка на Большевистской. Не проехать по улицам Бориса Богаткова, Восход, Добролюбова и Никитина. Заторы на улицах Дуси Ковальчук, Фрунзе, Ипподромской и Красном проспекте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber