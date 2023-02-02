Еж-предсказатель из Новосибирского зоопарка «рассказала», какой будет весна

Ежик Соня предсказала, какой будет весна.

Еж-предсказатель Соня из Новосибирского зоопарка рассказала, какой будет весна. Шуточное видео опубликовали в телеграм-канале зверинца.

— 2 февраля отмечается День ежа, также известный как День сурка в США из-за большой численности этих животных. Этот древнейший праздник появился в Древнем Риме более 2000 лет назад. Римляне будили ежей и по их поведению пытались предсказать, какой будет весна, а также на основании этого поведения делали прогнозы погоды, — рассказали в зоопарке.

Согласно легендам, суть таких ежиных гаданий заключалась в том, что если разбуженный ежик выходил из убежища, то считалось, что весна будет ранней и теплой. А если зверек оставался в норе — то весна рисковала превратиться в затянувшуюся зиму.

— Соня сегодня стеснялась есть на публику, но в итоге, полакомилась и весна будет хорошей, но не сразу, — написали в зоопарке под роликом, где ежик лакомится вкусняшками.

Слегка изменить суд «гадания» было решено, поскольку в зоопарке ежики живут в теплом павильоне и в спячку не впадают. А в природе ежики будут спать еще около месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер