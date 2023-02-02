Мама четверняшек из Новосибирска родила пятого ребенка

Мама четверняшек из Новосибирска Марина Стеклова родила пятого ребенка. Фото: соцсети

Мама четверняшек из Новосибирска Марина Стеклова родила пятого ребенка. О том, что она снова стала мамой, сибирячка сообщила в своем блоге ВКонтакте в четверг, 2 февраля.

— Сынок передаёт вам громкий привет! Громкоголосый в отца, — пишет Марина в своей группе kvadromama. — Я тоже хорошо, отхожу от наркоза и пулей к сыну.

Напомним, уникальная семья сибиряков стала популярной после того, как Марина начала рассказывать о ней в соцсетях. В первый раз она стала мамой в 2018 году: УЗИ показало, что у нее будет сразу четверо малышей. Тогда в роддоме № 4 она родила трех дочек и сына, а в 2023 году там же появился на свет ее пятый сынок.

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