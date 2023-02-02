В Новосибирской области капитально отремонтируют 541 дом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области капитально отремонтируют 541 дом. Как сообщили в областном правительстве, на эти цели предусмотрена господдержка в размере 548 миллионов рублей.

— Для выполнения планов капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году в региональном бюджете предусмотрено 548 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на компенсацию части расходов при проведении работ по капитальному ремонту, — отметили в правительстве.

В этом году в этих домах планируется выполнить 719 видов ремонтных работ. При этом, в правительстве сообщили, что получить поддержку из госбюджета можно будет не только регоператору капремонта, но и домам, накапливающим деньги жильцов на спецсчетах.

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