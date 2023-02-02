С новосибирца, застрелившего трех косуль, взыскали 360 тысяч рублей

С застрелившего трех косуль сибиряка взыскали 360 тысяч за ущерб природе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С жителя Здвинского района Новосибирской области взыскали 360 тысяч рублей за браконьерство. Мужчину незаконно из незарегистрированного ружья убил трех косуль в марте прошлого года.

— В конце декабря 2022 года мужчину признали виновным в незаконной охоте. Ему назначили наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей, было взыскано 360 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного природе, также в доход государство конфисковали охотничье ружье, — сообщили в региональном Минприроды.

В министерстве добавили, что приговор вступил в силу в начале января, однако штраф в добровольном порядке мужчина не оплатил. Теперь он будет иметь дело с судебными приставами.

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