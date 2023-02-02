Девочка была привита, но заболела: класс отправили на карантин из-за кори

Класс отправили на карантин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новосибирском лицее № 22 «Надежда Сибири» класс отправили на карантин в связи с выявленным заболеванием корью одной из учениц. В родительские чаты пришло сообщение о том, что педагогов, не привитых от кори и не имеющих антител, будут отстранять от работы, а учеников — отправлять на дистанционное обучение. КП-Новосибирск связалась с руководством учреждения и узнала, как дела обстоят на самом деле.

— Действительно приходила бумага из больницы насчет одной из учениц о выявленном случае заболевания корью, хотя она была дважды привита. Класс был отправлен на карантин — это значит, что весь учебный процесс проходит у них в одном кабинете, — пояснила КП-Новосибирск директор лицея Лариса Потеряева. — Справка у учеников и учителей о наличии антител или вакцинации действительно должна присутствовать, это распоряжение Роспотребнадзора. У нас вскоре будут весенние каникулы как раз для того, чтобы сделать необходимы прививки или предоставить справки и ученикам и учителям для выполнения требования Роспотребнадзора. Но на дистанционном обучении именно на сегодня у нас пока что никого нет, как нет и отстраненных педагогов.

Такие сообщения пришли родителям. Фото: читатели КП-Новосибирск

В лицее также пояснили, что для тех случаев, когда педагоги или ученики не предоставят справку о наличии антител или вакцинации, будет предусмотрено отдельное распоряжение Роспотребнадзора, которого пока что нет.

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