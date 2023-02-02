Грозит до 6 лет: в Новосибирске разыскивают парня, расплатившегося в магазине чужой картой

В Новосибирске разыскивают парня, расплатившегося в магазине чужой картой. Фото: кадр из видео

В Новосибирске полиция разыскивает молодого человека, рассчитавшегося чужой картой в одном из магазинов на улице Большевистской. Произошла незаконная покупка 30 января.

— Найдя банковскую карту, подозреваемый оплатил ей покупку на сумму более 600 рублей, - рассказали в региональном МВД. — Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.

За покупку с чужой карты парню грозит до 6 лет тюрьмы и штраф до 80 тысяч рублей.

Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-(383)-232-17-51, 8-923-158-24-58.

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