Новосибирец сам поймал воришку, укравшего у его сына телефон

Мужчина не первый раз заходил в магазин. Фото: скриншот из видео

Новосибирец вычислил и поймал воришку, укравшего у его сына телефон. Известно, что мальчик оставил гаджет на кассе, а стоящий за ним мужчина взял и положил его к себе в карман.

- Я в понедельник сам приехал в полицию, но ничего не смог добиться от них. На следующий день приехал в отдел, пошел к их начальнику, но там была только женщина в приемной. Я ей объяснил ситуацию, мы с ней обменялись контактами, и я поехал в магазин, где все произошло, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав, отец ребенка.

Как говорит мужчина, он вместе с сотрудниками магазина отсмотрел камеры видеонаблюдения еще раз. Выяснилось, что за пару минут до кражи смартфона воришка прихватил с полки банку фасоли.

- Я сделал вывод, что человек часто посещает магазин. Я оставил свой телефон сотрудникам магазина и уехал. Через три часа они мне позвонили и сказали, что этот мужчина пришел. и они уже вызвали ГБР, - добавил отец школьника.

Мужчину действительно задержали. В содеянном он признался. Однако заверил, мол думал, что телефон лежит бесхозный. Сказал, что у ребенка бы никогда ничего не взял.

- Его увезли в отдел. Мужчина объяснил, что телефон он сдал на «торговку». Это такое место на Центральном рынке, где можно купить или продать любой сотовый, - говорит Вячеслав.

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