В Минприроды рассказали о причинах «черного неба» над Новосибирском

По сообщению Минприроды, на загрязнение воздуха в равной степени влияют предприятия и автотранспорт. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минприроды Новосибирской области рассказали о причинах возникновения «черного неба» над Новосибирском. Напомним, что режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) будет действовать в городе до 3 февраля.

— При получении прогнозов НМУ юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов, — сообщили в Минприроды.

В министерстве пояснили, что есть три степени НМУ и соответственно три режима работы предприятий в эти периоды. При первой степени предприятие должно обеспечивать снижение концентрации загрязняющих веществ на 15-20%, по второму режиму — на 20-40% и по третьему режиму — на 40-60%. Сейчас действует НМУ 1 степени.

— При нынешней степени жителям стоит ограничить свое пребывание на улице, проветривать помещения кондиционерами, а не открытыми окнами, занятия спортом также лучше перенести в помещение, — добавили в Минприроды.

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